KYK yurdunda öğrenciler isyan etti! Zehirlenmelere ve sıcak su kesintilerine tepki

İzmir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde hizmet veren Ege Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, uzun süredir yaşanan sıcak su kesintileri ve yemek hizmetindeki sorunlar nedeniyle yurt yönetimini protesto etti. Akşam saatlerinde pencerelerden yükselen ıslıklarla başlayan tepki, kampüs içinde yürüyüşe dönüştü.

Birgün’ün haberine göre, öğrenciler “Yönetim istifa” sloganları atarak en temel ihtiyaçlara erişemediklerini belirtti ve talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini duyurdu.

“BU MESELE YAŞAM HAKKIMIZLA İLGİLİ”

Yurtta kalan Yusuf İlikkan, günlerdir sağlıklı suya ulaşamadıklarını belirterek, “Sular aktığında ise çamurlu ve buz gibi akıyor. Ortada doğrudan sağlığımızı tehdit eden ciddi bir ihmal var” dedi. Yemekhanede çıkan yemekler nedeniyle 50’den fazla öğrencinin zehirlendiğini öne süren İlikkan, bir akşam yemeğinin hiç verilmemesi üzerine öğrencilere yarım ekmek arasında tavuklu salata dağıtıldığını söyledi.

İlikkan, “Barınma ve beslenme bizim için bir lütuf değil, öğrencinin en temel hakkıdır” ifadelerini kullandı.

ASANSÖRLER ÇALIŞMIYOR

Yurt binalarındaki asansörlerin büyük bölümünün arızalı olduğunu belirten İlikkan, çok katlı binalarda her gün defalarca inip çıkmak zorunda kaldıklarını, sağlık sorunu olan öğrencilerin ise daha ağır etkilendiğini dile getirdi.

“SORUNLAR TÜM YURTLARDA”

Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Deniz de benzer sorunların kendi yurtlarında yaşandığını söyledi. Porsiyonların yetersiz olduğunu, su kesintilerinin sürdüğünü ve kışın klimaların arızalandığını belirten öğrenci, yeni giriş saati uygulamasının da öğrenciler üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Öğrenciler, kesintisiz sıcak su, sağlıklı ve yeterli yemek, arızalı asansörlerin onarılması ve insani barınma koşullarının sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu.