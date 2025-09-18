KYK yurdunda skandal görüntüler! Öğrenciler isyan etti: 'İç çamaşırlarından mutfak eşyalarına kadar her şey kayıp'

İstanbul’da bulunan KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatili için yurttan ayrılan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, dönüşte valizlerinin karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını iddia etti. Öğrenciler, yurt yönetimine şikâyet dilekçesi verdiklerini ancak herhangi bir geri dönüş alamadıklarını söyledi. Öğrenciler ayrıca, yurtta yaz boyunca süren ve hâlâ devam eden tadilat sürecinin denetimsiz ilerlediğini belirterek, yaşanan durumun bundan kaynaklanmış olabileceğini savundu.

T24’ün ulaştığı öğrenciler, WhatsApp gruplarında valizlerin dağınık halde çekilen fotoğraflarını paylaşırken, bazı öğrenciler eşyalarının başka odalardan çıktığını, bazıları ise hiç bulamadığını aktardı.

Bir öğrenci, odasında işçiler tarafından kullanıldığını öne sürdüğü tıraş bıçakları, içki şişeleri ve sigara izmaritleri bulduğunu söyledi. Başka bir öğrenci ise, “Kıyafetlerimin, iç çamaşırlarımın olduğu valizler bile karıştırılmış ve çalınmış” dedi.



Öte yandan sosyal medya hesaplarından yaşadıklarını anlatan öğrencilerden biri, odasına prezervatif atıldığını, iç çamaşırlarına kalp çizildiğini iddia etti.

Bir öğrenci yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yazın eşyalarımızı yurtta bırakabileceğimiz söylendi. Ancak bu sene farklı bir tabloyla karşılaştık. Valizlerimiz tamamen açılmış, içleri karıştırılmış, hatta yağmalanmış. Tadilat için yurtta kalan işçilerin bu duruma sebep olduğunu düşünüyoruz. Ne hijyen var ne güvenlik. Hâlâ yurtta dolaşıyorlar, bu yüzden güvensiz hissediyoruz.”

Başka bir öğrenci de kartlı giriş sisteminin iptal edilmesi nedeniyle “odalara isteyen herkesin girip çıkabildiğini” öne sürdü. Öğrenci, “Anı kutumun içi açılıp, içindeki eşyalarımın bir kısmı çalınmış. Yaklaşık 10 senedir biriktirdiğim anılarımı almışlar. Bunu neden yaparsın ki?” ifadelerini kullandı.

Eşyalarının kaybolduğunu söyleyen başka bir öğrenci ise şunları aktardı:

“Yurtta bıraktığım eşyalarımın neredeyse hiçbiri yerinde değildi. Valizlerimiz açılıp karıştırılmış. Tencere-tavalarım bile yoktu. Yatağımızın altına bıraktığımız eşyalar da ortalığa saçılmış. Odalar aşırı pis. Valizimin içindeki iç çamaşırlarım bile kaybolmuş.”

Öğrenciler, şikâyetlerine rağmen yurt yönetiminden herhangi bir açıklama alamadıklarını dile getirdi. T24’ün telefonla ulaştığı yurt yönetimi ise soruları yanıtsız bıraktı.