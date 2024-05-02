KYK yurdunda yemekten vida, kıl ve salyangoz çıktı iddiası

Denizli'deki KYK yurdunda kalan bir öğrenci, "Yemekhanede yemek yiyemiyoruz, bize yardımcı olun" diyerek yemeklerin fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, ekmek içinden vida, sulu yemeklerden kıl ve salyangoz çıktığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:51
KYK yurdunda yemekten vida, kıl ve salyangoz çıktı iddiası
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir KYK yurdundaki yemekhane koşulları hakkında sağlığı tehdit edecek hijyen açığı sosyal medyada gündem oldu. Bir öğrenci, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ekmeklerin içinden vida, sulu yemeklerden ise kıl, kurt ve salyangoz çıktığını gösterdi.

Şikayetlerine rağmen yetkililerden bir çözüm bulunamadığını ifade eden öğrenci, "Yönetime pek çok kez şikayette bulunmamıza rağmen 'İstediğiniz yere şikayet edin, bana bir şey olmaz' şeklinde laubali cevaplar aldık. Yemekhanede yemek yiyemiyoruz ve bütçemiz dışarıdan sürekli yemek yemeye yetmiyor. Bu mesajı yayınlayarak yardım istiyoruz," dedi.



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