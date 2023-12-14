KYK yurdunda zehirlenme şüphesi... 15 öğrenci hastanelik oldu!

KYK Çınarcık Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 15 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesi üzerine öğrenciler, yurda çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, tedavileri sonrası taburcu edildi.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 08:02
KYK yurdunda zehirlenme şüphesi... 15 öğrenci hastanelik oldu!
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Yalova'da bulunan Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler öğlen yemeğinde patates ve tavuk yedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle durumu önce yurt yetkililerine, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan 15 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından, Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen öğrenciler, taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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