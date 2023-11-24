İzmir Bayraklı TOKİ KYK Yurdu'nda öğrenciler zehirlendi

Barınamıyoruz Hareketi, İzmir Bayraklı TOKİ Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda 20’ye yakın öğrencinin yemekhanede yemeklerden zehirlendiğini açıkladı.

ANKA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:51
İzmir Bayraklı TOKİ KYK Yurdu'nda öğrenciler zehirlendi
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Barınamıyoruz Hareketi, sosyal medya hesabından İzmir Bayraklı TOKİ Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda 20’ye yakın öğrencinin yemekhanede yemeklerden zehirlendiğini öne sürdü.

Barınamıyoruz Hareketi, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Öğrenciler zehirlendi! İzmir Bayraklı Toki KYK Yurdu’nda 20’ye yakın arkadaşımız, yemekhanede önceki akşamdan kalma yemekler verildiği için zehirlendi! Bir yemekhane olmadığı için öğrenciler hala yemeklerini çadırda yiyor, verilen yemekler ise öğrencileri hastanelik ediyor! Koşulları iyileştirmek yerine daha da kötüleştiriyorsunuz!”


KYK yurdu Zehirlenme

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