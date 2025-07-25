Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı KYK yurtlarına başvuru tarihleri, özellikle YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, KYK yurt başvuruları 2025 ne zaman alınacak? GSB KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak açıklanan KYK yurt başvuru tarihleri, genellikle ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından netleşiyor. 2025 YKS tercihleri henüz alınmadı. Geçmiş yılların takvimine bakıldığında, KYK yurt başvuruları genellikle yerleştirme sonuçlarından yaklaşık bir hafta sonra, Ağustos ayının son haftasında başlıyor. Örneğin, 2024-2025 döneminde başvurular 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı.' Bu doğrultuda, 2025-2026 KYK yurt başvurularının da benzer tarihlerde başlaması öngörülüyor, ancak resmi takvimin GSB tarafından duyurulması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, tamamen e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için aktif bir e-Devlet hesabına sahip olmaları şart. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor:

e-Devlet Girişi: Öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubelerinden kimlikleriyle şifre alabilir ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza gibi alternatif giriş yöntemlerini kullanabilir.

Yurt Başvuru Sayfasına Erişim: e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yurt Başvurusu” hizmetine ulaşılmalı.

Başvuru Formunun Doldurulması: Başvuru formunda öğrencinin kişisel bilgileri, aile durumu ve eğitim bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı. Hatalı veya eksik bilgi, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

Yurt Tercihleri: Öğrenciler, öğrenim gördükleri üniversiteye yakın olan 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip veya 6. tip KYK yurtları arasından tercih yapabilir. Tercihler, yurtların konumu ve özelliklerine göre sıralanmalı.

Başvuru Onayı: Form doldurulduktan ve tercihler yapıldıktan sonra başvuru onaylanarak tamamlanır. Başvuru numarası alınarak süreç takip edilebilir.