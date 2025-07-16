Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak ve tercihini başka şehirden yana kullanacaklar yurt başvurularına yönelik ayrıntıları sorgulamaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 - 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almalı ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmalı.

KYK yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine bağlı olarak alınır. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri gerekir. Bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleri ile iletişimde bulunarak bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekir. Başvuru esnasında hatalı veya eksik öğrenim bilgisi belirten öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz olacak. Öğrenciler yaşadığı sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulabilmek adına 7/24 hizmet veren ALO GSB ile iletişime geçebilir. Öğrenciler, 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden veya Twitter hesabı KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden sorularını iletebilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 KYK yurt başvuruları takvimin için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20 Ağustos itibarıyla alınmaya başlanmıştı.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurduna ilk defa yerleştirilen öğrenciler, “ilk kayıt ücreti” adı altında bir ödeme yapacak. Bu ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. İlk kayıt ücreti, yatak ücreti ve güvence bedelini içeriyor. Ücretler, ilgili banka ATM’lerinden veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından görüntülenebilecek.