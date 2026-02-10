2025-2026 eğitim öğretim yılının bahar döneminin KYK Yurt-Time Projesi araştırmaları hız kazandı. Peki, KYK Yurt Time başvuruları ne zaman? KYK Yurt-Time 2. dönem başvuru şartları neler?

KYK YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

"Yurt-Time Spor" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, KYGM yurtlarında kalan öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bir uygulamadır.

Bu proje, öğrencilere spor yapma imkanı sunarken, aynı zamanda onları fiziksel aktiviteye teşvik eder ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına yardımcı olur. Öğrenciler, projeye katılarak düzenli olarak spor yapabilirler.

2026 KYK YURT-TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK Yurt-Time bahar yarıyılı başvuruları geçtiğimiz yıl 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda Şubat ayının ikinci haftasında KYK Yurt-Time başvurularının başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK YURT-TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler KYK Yurt Time başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden başvuru işlemleri tamamlanacak.

YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.

Yurt time spor projesi kapsamında gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alacak.