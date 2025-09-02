Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2-6 Eylül 2025 tarihlerinde yurt başvurularının yapılabileceğini açıkladı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar olacak? KYK ilk kayıt ücreti nasıl ödenir?

YURT ÜCRETİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt ücretleri 2025 yılı için merakla bekleniyor. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ücretlerine çevrildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) resmi sitesi üzerinden e-Hizmetler bölümüne girin.

"Yurt Hizmetleri" veya "Yurt Ücreti Ödeme" bölümünü bulun.

Öğrenci kimlik numaranız ve sistem şifresiyle giriş yaparak; yurt tipi ve dönem seçimiyle ilgili güncel ücreti görüntüleyin.

GEÇTİĞİMİZ YIL KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl itibarıyla en düşük yurt ücreti 517,50 TL olarak belirlenmişti. Yurtların tipine göre bu ücretler artış gösteriyor ve 855 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki KYK yurtlarında ise aylık ücret 1.125 TL olarak uygulanıyor.

Bununla birlikte; şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gaziler ile gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, çocukluğunu devlet koruması altında geçirenler ve Aile Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınan öğrenciler KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkına sahip.

GEÇEN YILIN YURT ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz yılın ücret listesi şu şekildeydi:

Tip Yurt: 517,50 TL

Tip Yurt: 607,50 TL

Tip Yurt: 607,50 TL

Tip Yurt: 720 TL

Tip Yurt: 765 TL

Tip Yurt: 855 TL

KKTC Yurtları: 1.125 TL

Yeni yıl için güncel ücret tarifesi ise henüz açıklanmadı.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?

1. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2. Yurt ücretleri ayın son günü saat 23.00’e kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.

ÖZEL YURTLARA YÜZDE 30 İLA 50 ARASINDA ZAM

Bu yıl özel yurtlarda fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30 ila 50 arasında arttı.

Türkiye Özel Yurt İşletmecileri Derneği (TÜSİYEN) Basın Sözcüsü Funda Gökgöl, bu yıl fiyatların minimum seviyede tutulmaya çalışıldığını belirterek, “Yüzde 30 ila 48 bandında tutmaya çalıştık. İnanın bütün özel sektördeki yurtçu arkadaşlarım fedakârlık etmiş durumda. Geçen sene 15 bin lira olanlar 17 bin liraya, 20 bin lira olanlar 25 bin lira bandına çıkıyor” dedi.

Özel yurt işletmecileri, maliyetlerdeki artışın fiyatlara doğrudan yansıdığını vurguluyor. Personel başına giderin 35-40 bin lira seviyesine yükseldiğini, elektrik ve su gibi faturaların da önemli ölçüde arttığını dile getiriyor.