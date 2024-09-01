KYK yurt ücretlerine dev zam!

Yayınlanma: 01.09.2024 - 23:26

Güncelleme: 01.09.2024 - 23:26

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi.

Bununla birlikte en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıktı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle birlikte KYK yurt ücretlerinde artışa gidildi. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.

İşte yeni fiyatlar:

1. TİP: 345 TL › 517,50 TL

2. TİP: 405 TL › 607,50 TL

3. TİP: 405 TL › 607,50 TL

4. TİP: 480 TL › 720 TL

5. TİP: 510 TL › 765 TL

6. TİP: 570 TL › 855 TL

KKTC: 750 TL › 1.125 TL