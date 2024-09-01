KYK yurt ücretlerine dev zam!

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira oldu. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 23:26
KYK yurt ücretlerine dev zam!
Abone Ol google-news

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi.

Bununla birlikte en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıktı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle birlikte KYK yurt ücretlerinde artışa gidildi. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.

İşte yeni fiyatlar: 

1. TİP: 345 TL › 517,50 TL

2. TİP: 405 TL › 607,50 TL

3. TİP: 405 TL › 607,50 TL

4. TİP: 480 TL › 720 TL

5. TİP: 510 TL › 765 TL

6. TİP: 570 TL › 855 TL

KKTC: 750 TL › 1.125 TL


kyk haberleri kredi ve yurtlar kurumu haberleri yurt haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

KYK’ye yerleşemeyen öğrenciler özele yapılan zamlar sonrası çaresiz kaldı

KYK’ye yerleşemeyen öğrenciler özele yapılan zamlar sonrası çaresiz kaldı
KYK yurtlarında kalan öğrenciler isyan etti: 'Cezaevlerinden daha kötü...'

KYK yurtlarında kalan öğrenciler isyan etti: 'Cezaevlerinden daha kötü...'
5 yıldızlı otel KYK yurdu oldu

5 yıldızlı otel KYK yurdu oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler