Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yurt başvurusu yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Tahhütname onay işlemleri 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.

“KYK yurt sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapacak.

Sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt başvuru sonucu sorgulama “ yazarak adaylar sorgulama ekranına gidebilir. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.