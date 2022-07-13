KYK yurtları yazın açık mı? Yazın hangi KYK yurtları açık olacak? KYK yurtlarında kimler ücretsiz konaklayabilir?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK yurtlarından gençlerin ücretsiz olarak yararlanabileceğini açıkladı. KYK yurtları yazın açık mı? Yazın hangi KYK yurtları açık olacak? KYK yurtlarında kimler ücretsiz konaklayabilir?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerini açıklamıştı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ildeki KYK yurtlarında gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla uygulanacak projenin detaylarını bakanlık merkezinde açıkladı.
KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyahatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum." diye konuştu.
KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA ŞARTLARI NELERDİR?
KYK yurtlarından 15 Temmuz – 01 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arasındaki gençler en fazla 3 gece kalmak koşulu ile yararlanabilir. KYK yurtlarında ücretsiz konaklamak isteyenlerin öğrenci olması zorunlu değil.
GENÇLERE YAZ AYLARINDA KYK YURTLARINDA BARINMA İMKANI KYK YURTLARI LİSTESİ
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