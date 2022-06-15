KYK yurtlarındaki şüpheli ölümlerle gündeme gelmişti: Tabelalar kaldırıldı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:24

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi içerisinde yer alan KYK yurtlarında 1,5 ay içinde art arda yaşanan şüpheli öğrenci ölümlerine ilişkin iddiaların başında gelen "Manevi Danışman" odasıyla ilgili fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından tabelalar kaldırıldı.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, kampüsteki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nda kalan Halil Gülçan 11 Mayıs'ta, ardından aynı kampüs içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhammet Emre Kandemir 23 Mayıs'ta, Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Kaya ise 10 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Sözcü

3 öğrencinin ölümü polis kayıtlarına intihar olarak geçerken siyasetçiler ve öğrenciler tarafından yapılan açıklamalarda, intiharların ardından yurtlarda gayri resmi olarak kurulan "Manevi Danışman" odalarına işaret edildi ve bu odalarda öğrencilerle "özel görüşmeler" yapıldığı iddia edildi.

KYK yetkilileri “böyle bir durum yok” derken "Manevi Danışman" odasının fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın basında haber olmasının ardından tabela kaldırıldı.

Habere göre, yurtlarda tabelaların ardından "intiharları" önlemek için yurt pencerelerinin kulplarının da kaldırıldığı öne sürüldü.