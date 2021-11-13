'La Kasa Da Para Yok' paylaşımı yapan bankacı işten çıkarıldı
'La Kasa Da Para Yok' görselini Whatsapp durumunda paylaşan Dağlı işten çıkarıldı. Bir kamu bankasında 26 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan Dağlı, "26 yıllık emek var. İnsan inanamıyor” dedi.
İspanya yapımı 'La Casa de Papel' dizisinden esinlenerek sosyal medya da gördüğü 'La Kasa Da Para Yok' görselini Whatsapp durumunda paylaşan bankacı Hakan Dağlı'nın iş akdi feshedildi. Bir kamu bankasında 26 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan Dağlı, “Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu” gerekçesiyle işten çıkarıldı.
'ALKOL VE 'RAMAZANDA SİGARA' GEREKÇESİYLE AÇIĞA ALINDIM'
İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki bankalarda şube müdürlüğü yaptığını belirten Dağlı, Sözcü'den Fatma Vurgun'a konuştu. Dağlı, “Son olarak Esentepe Kurumsal Şube'de görev yaparken iş akdim feshedildi. Bir caps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım ödenmek suretiyle iş akdim feshedildi. Görev yaptığım süre içerisinde gereksiz yere yetki unvan indirimleri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kademe aşağı indirilerek 5. sınıf bir şube müdürlüğüne atandım. Daha sonra 6 ay açığa alındım. Gerekçe ise alkol kullanmam, ramazanda sigara içmemdi. En sonunda iş akdim feshedildi. Üstelik sadece kendi arkadaş grubumda paylaştım. 26 yıllık emek var. İnsan inanamıyor” ifadelerini kullandı.
'USULE UYGUN BİR DAVRANIŞ DEĞİL'
Hakan Dağlı'nın avukatı Zafer İşeri ise, “İş Kanuna baktığımız zaman kişi davranışından ötürü işinden çıkarılıyorsa savunması alınması gerekiyor. Ancak burada böyle bir durum olmadı. Tebligat göndererek iş ilişkisi sonlandırıldı. Bu usule uygun bir davranış değil. Mahkeme, usulen dahi eksik olan bu işten çıkarma olayıyla ilgili işe iade kararı verirse tekrar görevine dönme imkanına kavuşacak” dedi.
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