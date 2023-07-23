Bir süredir kanser tedavisi görüyordu: Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede kalp krizinden hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 17:48
Bir süredir kanser tedavisi görüyordu: Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
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Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün saat 16:00 sularında kalp krizi geçirirek yaşamını yitirdiği bildirildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen ve mimar olan Özel'in cenazesinin ise bu akşam Ladik ilçesine getirileceği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ YARIN

57 yaşında hayatını kaybeden Özel'in cenaze namazının 24 Temmuz Pazartesi (yarın) öğle namazına müteakip Ladik ilçesinde bulunan Merkez Camisinde kılınacağı ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.


Nurhan Yapıcı Özel Ladik Belediye başkanı hayatını kaybetti

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