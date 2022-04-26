Lağım suyu denize karıştı: İSKİ'den Heybeliada açıklaması

Heybeliada açıklarında denizin altında bulunan derin deniz deşarj hattı borusu patladı. Borunun patlamasıyla lağım suları derinlerden yüzeye çıkarak denize karıştı. İSKİ konuya ilişkin açıklama yaptı.

(DHA)
26 Nisan 2022 Salı, 17:45
Lağım suyu denize karıştı: İSKİ'den Heybeliada açıklaması
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İSKİ, Heybeliada'da derin deniz deşarj hattının patlamasıyla lağım suyunun denize karıştığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

DERİN DENİZ DEŞARJI HASAR GÖRMÜŞ

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"Heybeliada'da Fransız Koyu olarak bilinen bölgede, bir teknenin çapa atması sonucu bölgede bulunan derin deniz deşarjı hasar görmüştür. Bahse konu hat, 3 yıl önce basınca dayanıklı HDPE borular kullanılarak yenilenmiştir. Meydana gelen hadisenin hemen ardından, dalgıçlarla hasar tespiti yapılmış ve hızla onarım çalışmalarına başlanmıştır." 


Heybeliada deniz

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