“Laik cumhuriyete başkaldıranlar hakkında işlem yapılmadı”

Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:04

İzmir Barosu, İstanbul’da iktidara yakın derneklerin bir araya geldiği “Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet” mitinginde hilafet çağrıları yapılmasına tepki gösterdi.

“TÜM KADROLAR CEMAATLER VE TARİKATLER ARASINDA PAYLAŞTIRDI”

“Hilafete, Gericiliğe, Şeriata Geçit Yok!” başlıklı yazılı bir açıklama yapan İzmir Barosu, “20 yıla yakın bir süre, toplumu ve devlet yönetimini islami esaslara göre şekillendirme yolunda gerici bir cemaatle beraber yürüyen siyasal iktidar, kendi yarattığı gücün hedefi olduğu 15 Temmuz darbe kalkışmasının hemen ardından, devletin tüm kadrolarını yeni cemaatler ve tarikatler arasında paylaştırdı. ÇEDES Projesi ile okullara "manevi danışman" adı altında vaizler ve imamlar atandı, çıkarılan tebliğle ortaöğretim kurumlarında din derslerinin sayısı arttırıldı. Çok yakın bir zamanda, Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden; ‘Sizin cemaat, tarikat dediklerinize biz STK diyoruz’ diyerek bu yapılarla imzalanan protokolleri savundu ve onlara teşekkür etti” denildi.

“LAİK CUMHURİYETE BAŞKALDIRAN ZİHNİYETİN TEMSİLCİLERİ HAKKINDA HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI”

İstanbul’da iktidara yakın derneklerin bir araya geldiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan şahsı darp eden üniversite öğrencisinin tutuklanmasının hatırlatıldığı açıklama şu şekilde noktalandı:

“Dün ise İstanbul'da, Filistin halkına destek bahanesiyle düzenlenen yürüyüşte, hilafet çağrısı içeren pankartlar ve yeşil bayrak açıldı. Buna tepki gösteren bir üniversite öğrencisi tutuklandı, anayasada ifadesini bulan laik cumhuriyete başkaldıran zihniyetin temsilcileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Yıllardır aynı hedef doğrultusunda, ısrarla gericileri koruyan ve kollayan, ülkede şeriat düzenini egemen kılmayı amaçlayan güçlerin bilmesi ve anlaması gereken gerçek şudur: Başaramayacaksınız! Cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın laik cumhuriyet! Yaşasın laik Türkiye!”