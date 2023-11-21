'Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye' diyecekler: İstanbul mitingine çağrı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Toplantıya Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına Gülsev Kaya, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu Başkanı Zeynel Şahan, Cem Vakfı Başkan Vekili Hasan Zengin ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

‘HERKESİ BEKLİYORUZ’

Alevi kurumları adına ortak açıklama yapan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, 10 Aralık’ta yapacakları mitinge toplumun her kesiminden yurttaşları beklediklerini belirterek “AKP’nin her geçen gün yeni politikalarla bu ülkede yaşamımızı daha da zorlaştırıyor. Bizler Alevi örgütleri olarak bu mitingi laik eğitim başta olmak üzere, insanca yaşam ve demokratik bir ülke şiarıyla gerçekleştireceğiz. Bu topraklarda farklı inanç mensuplarının, inanmayanların yok sayıldığı ve tek tip dini eğitimin yaygınlaştığı dönemde laik ve bilimsel eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için miting yapacağız. Demokrasiden, laiklikten, eşitlikten, insanca yaşamdan yana olan, ‘Ben nefes almak istiyorum’ diyen herkesi bekliyoruz” dedi

