Laik ve bilimsel eğitim platformu bileşenlerinden tepki

LABEP adına açıklamayı Çağdaş yaşamı destekleme derneği İzmir şube başkanı Aslı Tamtürk yaptı.

Açıklamada, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen ve aralarında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun da bulunduğu Devrim Yasaları’nın eğitimin birliğini, laikliğini ve bilimselliğini güvence altına aldığı vurgulandı. Tamtürk, “Laik ve bilimsel eğitim yalnızca anayasal bir ilke değil, aynı zamanda toplumsal barışın ve şiddetsiz bir geleceğin temeli” dedi.

İstanbul’da öğretmen Fatma Nur Çelik’in uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine de değinen Tamtürk, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, “Değerli öğretmenimizi saygıyla anıyor; başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm eğitim emekçilerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırının eğitim sistemindeki sorunları görünür kıldığını söyleyen Tamtürk, “Bu acı olay; eğitim sistemindeki kırılganlıkları, kamusal sorumluluğun zayıflamasını ve okulların güvenli alan olma niteliğinin aşınmasını acı biçimde ortaya koymuştur” diye konuştu.

"ŞİDDETİN BESLENDİĞİ ZEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Eğitimde rehberlik ve psikososyal destek mekanizmalarının yetersizliğine dikkat çeken Tamtürk, “Artan eşitsizlikler, kalabalık sınıflar ve pedagojik ilkelere dayanmayan uygulamalar gençlerin sağlıklı gelişimini olumsuz etkilemekte ve şiddetin beslendiği zemini güçlendirmektedir” dedi. Şiddetin kök nedenleriyle yüzleşilmeden kalıcı çözüm üretilemeyeceğini belirten Tamtürk, eğitimin bilimsel, laik ve kamusal temellerine yeniden oturtulması gerektiğini söyledi.

Laik, bilimsel ve eşitlikçi eğitimin demokratik hukuk devletinin temeli olduğunu ifade eden Tamtürk, eğitim sisteminin inanç, kimlik ve yaşam tarzı farklılıkları karşısında tarafsız olması gerektiğini vurguladı. Bu ilkenin yalnızca anayasal bir düzenleme değil, aynı zamanda çocuk haklarının ve insan onurunun gereği olduğunu kaydetti.

Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda Ramazan ayına ilişkin uygulamaların yaygınlaştırıldığını belirten Tamtürk, “Okullar bilginin ve bilimin alındığı yerlerdir. Okullar herhangi bir inancın, hatta yalnızca belirli bir inancın teşvik edildiği ya da dayatıldığı mekânlar değildir” dedi.

"EĞİTİM POLİTİKALARI PEDAGOJİK İLKELERE DAYANDIRILMALI"

Laiklik ilkesinin inanç özgürlüğünün güvencesi olduğunu söyleyen Tamtürk, “Laiklik ilkesinin zedelenmesi yalnız belirli bir kesimi değil, toplumun tümünü etkiler; çocukların özgür düşünme hakkını ve eleştirel akıl geliştirme bilincini zayıflatır. Eğitim politikaları bilimsel esaslara ve pedagojik ilkelere dayandırılmalıdır” diye konuştu.

LABEP olarak eğitimin dinselleştirilmesine ve ideolojik yönlendirmelere karşı olduklarını belirten Tamtürk, çocukların pedagojik gelişimini zedeleyen uygulamalara, eğitim emekçilerinin haklarını ve mesleki özerkliğini aşındıran politikalara ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren yaklaşımlara karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Tamtürk, “3 Mart Devrim Yasaları’nın tarihsel ve anayasal sorumluluğuyla; laik, bilimsel ve demokratik eğitim hakkını savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.