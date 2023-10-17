Laikliğe karşı yeni adım: MEB, ara tatilde öğretmenlere ‘din eğitimi’ semineri verecek
13-17 Kasım tarihlerine denk gelen ara tatilde, MEB öğretmenlere ‘din eğitimi’ semineri vermeyi planlıyor. Öğretmenler, karara sosyal medyadan “Yüz yüze seminere hayır” etiketi açarak tepki gösterdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13-17 Kasım’da planlanan ara tatilde öğretmenlerin eğitim seminer takvimini açıkladı.
Bakanlığın, okulöncesi ve ortaöğretim yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklikle kurumlarda mescit zorunluluğu getirmesi tartışmaları sürerken seminer programına “Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi”ni koyması dikkat çekti.
EĞİTİM 17 KASIM’DA
MEB’in “Mesleki çalışma seminerleri” kapsamında açıkladığı seminer takviminde “Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi” programının yer alması özellikle öğeretmenlerden tepki çekti.
Takvimde yer alan bilgilere göre eğitimi, Din Öğretimi Genel Müdürü Ali İşleyen 17 Kasım’da verecek.
‘TATİL HAKKINA GASP’
Eğitim Bilgi Ağı’nın (EBA) resmi internet sitesinden canlı olarak verilecek seminerleri, öğretmenlerin görevli oldukları kurumlarda izlemesi istendi.
Öğretmenler, karara
sosyal medyadan “Yüz yüze
seminere hayır” etiketi
açarak tepki gösterdi.
Yapılan paylaşımlarda
bu kararın kaldırılması
istenirken söz konusu
kararla öğretmenlerin tatil
hakkının gasp edildiği
belirtildi.
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