Laikliğin yılmaz savunucusu Rona Aybay’ı yitirdik
Hukukçu, bilim insanı ve Cumhuriyet aydını Prof. Dr. Rona Aybay, önceki gün yaşamını yitirdi. Atatürk devrimlerine ve laik Cumhuriyete bağlı, hocaların hocası Aybay bugün İznik Yeşil Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Gazetemiz yazarı ve Yunus Nadi Ödülleri Seçici Kurul üyesi Prof. Dr. Rona Aybay yaşamını yitirdi. “Hocaların hocası” Aybay bugün İznik Yeşil Camisi’nde öğle namazı sonrasında yapılacak törenin ardından Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. Bir süredir sağlık sorunları bulunan yetkin bilim insanı Prof. Dr. Rona Aybay (85), önceki akşam yaşamını yitirdi. Hukuk dünyasında saygınlığı ve Türkçe konusundaki duyarlılığıyla bilinen Aybay’ın ölümünün ardından gazetemize konuşan sınıf arkadaşı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Alev Coşkun, “Türkiye için çok büyük bir kayıp, hukuk dünyası çok değerli bir bilim insanını kaybetti” dedi. Coşkun, “1959’da mezun olduğumuzdan 59’lular olarak bilinirdik. Çok değerli bir sınıf arkadaşımı kaybettim. Gazetemize çok önemli katkılarda bulundu. Atatürk ilkelerinin ve Aydınlanma devrimlerinin güçlü bir savunucusuydu. Kamu hukuku üzerine çalıştı. Onu sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar
Aybay’ın yakın arkadaşı, gazetemiz yazarı ve Yayın Kurulu üyesi Emre Kongar, “Ahlak ile hukuk arasındaki ilişkide simgesel bir buluşma noktasını temsil ederdi” dedi. Kongar, Rona Aybay için şunları söyledi: “Kendisini hukuka, insan haklarına ve demokrasiye adamış bir bilim insanıydı. Ahlak ile hukuk arasındaki ilişkide simgesel bir buluşma noktasını temsil ederdi. Çok az kimsede olan titiz ve bilimsel bir Türkçe bilinci vardı. Meslektaşlarını, arkadaşlarını ve yazarları sadece hukuk ve insan hakları konusunda değil, dil ve Türkçe terimler konusunda da uyarırdı. Ölmeden sonsuzluğa kavuşmuş bir Atatürkçüydü.”
Aybay, bugün İznik Yeşil Camisi’nde öğle namazı sonrasında yapılacak törenin ardından Şehir Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.
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