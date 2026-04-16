Laiklik Bildirisi’ne yönelik soruşturma sürüyor: Yazarımız Ataol Behramoğlu ifade verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in suç duyurusuyla; aralarında yazar, akademisyen ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin bulunduğu 168 ismin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, yazarımız Ataol Behramoğlu da emniyete giderek ifade verdi.

"LAİKLİK KARŞITI UYGULAMALAR ANAYASAL SUÇTUR"

Büyükada Karakolu’nda ifade işlemlerini tamamlayan Ataol Behramoğlu, savunmasında laikliğin bir toplumun bir arada yaşamasının temel taşı olduğunu vurguladı. Behramoğlu, ifadesinde imzacıların genel savunma metnine ek olarak şu değerlendirmeyi dile getirdi:

“Laikliği savunmak anayasal bir görevdir. Laiklik karşıtı uygulamalar ise anayasal suçtur. Laiklik karşıtı beyan ve uygulamaları nedeniyle MEB Bakanı Yusuf Tekin hakkında, bu ülkenin bir şairi ve aydını olarak suç duyurusunda bulunuyorum.”

168 AYDIN HEDEFTE

MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan suç duyurusuyla başlayan süreçte, 168 imzacı hakkında "toplumsal barışı bozma" iddiasıyla inceleme yürütülüyor. Ancak ifade veren aydınlar ve gazeteciler, laikliğin inanan ve inanmayan tüm yurttaşların barış içinde yaşamasının tek güvencesi olduğuna dikkat çekiyor.

Soruşturma kapsamında Türkiye genelindeki imzacılar ifade vermeyi sürdürürken, davanın ifade özgürlüğü ve anayasal haklar çerçevesindeki yankıları devam ediyor.