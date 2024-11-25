Laiklik Meclisi: Danıştay cümle cümle itiraz istedi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.11.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) en gerici öğretim izlencesi (müfredat) olan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne yönelik başta eğitim sendikaları olmak üzere birçok kurum tarafından dava açıldı. Bu kurumlarda birisi de Laiklik Meclisi’ydi (LM). Danıştay 8. Dairesi, LM’nin açtığı dava hakkında “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının Ortak Metnin ve 26 öğretim programının hangi kısımlarının iptalinin istendiğinin açıkça belirtilmesi gereğince” İdari Yargılama Usulü Yasası kapsamında ret kararı verdi.

‘METİN İNANÇ TEMELLİ’

LM, bu gelişmenin üstüne Danıştay 8. Dairesi’ne yeni bir dilekçe verdi. Dilekçede, “Bir ortak perspektife dayanan bir bütün halindeki programın kimi kısımlarının cümle cümle bölünmesi, cümle cümle ayıklanması bilimsel, sosyolojik ve dahi hukuksal olarak mümkün değildir. Ayrıca dava konusu eğitim programının tamamına yön veren “ortak metin” bölümünün diğer 26 programdan ayrılması da mümkün olmayıp bu ortak metne dayandığı söylenen 26 branş programı da tam da ortak metne dayandırılması sebebiyle laiklik ilkesinden kopmaktadır. Sonuç olarak temel bilimsel ve anayasal sorun, tüm programa yön veren ortak metnin inanç temelli bir eğitim modeline dayanmasıdır” dendi.

‘DİNSELLEŞMİŞ EĞİTİM’

LM adına davayı açan Doğan Erkan, “Danıştay’ın kapsamlı programın içerisinde cümle cümle ayıklama yapmak istemesi, bilimsel de hukuki de değildir. Bir bilimsel bütünlük arz etmesi gereken müfredatın ortak amacını açıklayan ortak metnin laikliğe aykırı kelime ve tümcelerini metinden çıkarınca ortada bir eğitim planı kalır mı? Topu taca atmak isteyen Danıştay’ın tuzağına düşmüyoruz” dedi.