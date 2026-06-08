Laiklik Meclisi kadınların çalışma hakkını hedef alan Kızılay müdürü hakkında harekete geçti

Laiklik Meclisi'nce Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Evde kalsın kızlar, ne olur Reis" ifadelerinin kullanıldığı videosu hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyurusunda bulunuldu. Laiklik Meclisi Dönem Sözcüsü Umut Kuruç'un adıyla yapılan suç duyurusu kapsamında; Beydilli'nin "Görevi kötüye kullanma", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Anayasayı İhlal" suçları işlediği savunuldu.

'KADINLAR AŞAĞILANIYOR, TOPLUM BÖLÜNÜYOR'

Dilekçede, videonun gerici içerik üreticisi Mehmet Güvercin tarafından tasarlandığı, videoda kadınların çalışmasının "dinen caiz olmadığı" iddia edilerek ikinci sınıf yurttaş olarak aşağılandığı belirtildi. Videonun son bölümünde açıkça şeriat propagandası yapıldığı, toplumun şeriat yanlısı ve karşıtı olarak bölünerek halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği vurgulandı.

'KAMU YETKİSİYLE ANAYASA İHLALİ'

Kamu görevlisi Beydilli’nin ise bu videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak laiklik ilkesini fiilen ortadan kaldırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Dilekçede, idarenin dini kuralları değil, yalnızca anayasal esasları temel alabileceği hatırlatılarak; bu eylemin yasal yetki aşımı ve "görevi kötüye kullanma" olduğu ifade edildi.

AĞIR CEZA TALEBİ

Anayasanın değiştirilemez maddelerine ve Anayasa Mahkemesi’nin laiklik tanımlarına atıf yapılan başvuruda, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Görevi kötüye kullanma" ve "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" maddelerinden cezalandırılması istendi.