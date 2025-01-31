Lal Denizli: Adaletten yana olacağız

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:25

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:25

Lal Denizli, Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçları iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına tepki göstererek “Bu ayıp sadece şahsına değil, ülkemize yapılmış bir ayıptır. Gazetecilik suç değildir” dedi.

Çeşme’de uzun süredir beklenen doğalgaz çalışmalarının başladığını belirten Denizli, İzmirgaz ile yapılan görüşmeler sonucunda Reisdere Mahallesi’nde 5 kilometrelik doğalgaz hattının döşendiğini söyledi. Denizli, "Şubat ayı itibarıyla doğalgaz kullanımına başlanacak. Önümüzdeki süreçte doğalgaz altyapısını daha da genişleteceğiz" dedi.

YOL VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Denizli, ilçede altyapı çalışmaları kapsamında 152 bin ton asfalt döküldüğünü, 105 bin 600 metrekare kilit parke taşı döşendiğini ve 78 bin metrekare kaplama yapıldığını belirtti. "Özellikle yağmur suyu hatlarını güçlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. İsmet İnönü Mahallesi’nde İZSU ile ortak yürütülen yağmur suyu hattı projesi hız kazandı" diye konuştu.

Kanalizasyon çalışmalarına da değinen Denizli, 2025’in son çeyreğinden itibaren hızlanacak projelerle ilçenin altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini ifade etti.

EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER

Denizli, eğitim alanında da önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı. "Yuvamız Çeşme" projesi kapsamında 3-6 yaş arasındaki çocuklar için etkinlik merkezleri açtıklarını belirten Denizli, "Bu merkezler, çalışan anneler için büyük bir ihtiyacı karşılıyor" dedi.

Öğrencilere yönelik desteklerin de sürdüğünü söyleyen Denizli, "Üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca ücretsiz müzik, bale, modern dans ve tiyatro kursları ile gençlerin sanatsal gelişimine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

4 YENİ MÜDÜRLÜK

4 yeni müdürlük kurduk. Veterinerlik Hizmetleri, Bilgi İşlem, Sosyal yardım ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü…

Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü kurduk. Kadroya 7 personel ekledik. Merkezdeki tüm setler yenilendi. Yeni yaptığımız kedi evlerinin dağıtımına başladık. Mama dağıtımını düzenli yapıyoruz. Toplamda 14 bin işlem yapıldı can dostlarımıza.

ENGELLİ VE YAŞLILARA ÖZEL HİZMETLER

Engelli bireyler için Engelsiz Spor Okulu’nu hayata geçirdiklerini ifade eden Denizli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ev temizliği ve sosyal yardım hizmetlerini artırdıklarını söyledi.

TURİZM VE ÇEVRE PROJELERİ

Denizli, turizm ve çevre alanında da yeni projeler başlattıklarını belirterek, "Deniz temizliği çalıştayları düzenleyerek Körfez ve kıyı temizliği konusunda bilimsel çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Ayrıca, sinekle mücadele konusunda kış aylarından itibaren ilaçlama çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

Tüm projelerin vatandaşlarla ortak bir yönetim anlayışıyla yürütüldüğünü vurgulayan Denizli, "Çeşme Vizyon Ofisi ve halk buluşmalarıyla yurttaşlarımızın görüşlerini alıyor, ilçemizi birlikte şekillendiriyoruz" diye konuştu.

“HER GÜN AŞKLA UYANIYORUM, KORKMUYORUM”

Türkiye’de bu iktidar döneminde ilk kez bu olayları yaşamıyoruz. Siyasi baskı hep vardı, bundan tedirginlik duysaydık doğrunun değil korkunun yanında olurduk. Ben korkmuyorum, biz sadece ülkesine hizmet aşkıyla tutuşan bir partiyiz. Biz doğru olduğuna inandığımız şekilde davranıyoruz. Her gün bu aşkla uyanıyoruz, belediyeye gidiyoruz. Biz seçilmiş belediye başkanlarıyız, atanmış değiliz. Korkmuyorum.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

Afet Koordinasyon Merkezi’nin hazırlık süreci başladı. Reisdere’de hayata geçirilecek. 4 bin 500 metrekarelik alanda mimari projeyi yakın zaman önce onayladım. Telsiz sistemi kurduk. Elektrik kesintisinden, internet kesintisinden etkilenmiyor. Oluşabilecek felaketlerde hızlıca iletişim kuracağız. Afet bilinci ve eğitim çalışmalarını başlattık.

ALAÇATI OT FESTİVALİ’NİN TARİHİ BELLİ OLDU

Alaçatı Ot Festivali’ni 14. Kez 17-20 Nisan Toprak Zaman ve Tat temasıyla hayata geçireceğiz.

“KENDİ ANKETİMİ YAPMADIM”

Kendi anketimi yapmadım, ölçme, değerlendirme genel merkez makamının bize yol göstermesi için yapması gereken ölçümler. Bir değerlendirme toplantısı yaptık ve son derece verimli geçti. Anket sonuçlarını paylaşmıyoruz. Sokakta çok olumsuz bir şeyle karşılaşmadım ama bu değerlendirmeyi benim yapmam objektif olmaz.

"KORKMUYORUM"

Belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların ve tutuklamaların hatırlatılıp “tedirginlik yaşıyor musunuz?” sorusuna yanıt veren Denizli, şunları söyledi; “Bu iktidar döneminde bu olayları ilk kez yaşamıyoruz. Dönem dönem dozu arttırıyorlar. Siyasi baskı, yargının siyasallaştırılması ve susturma mekanizması hep vardı. Tedirgin olsaydık doğrunun yanında olmazdık. Korkmuyorum. Yalnızca ülkesine hizmet etmekle yanıp tutuşan bir partiyiz. Ülkemiz adına demokrasimiz adına Atatürk’ün bize emanet ettiği ülke adına nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz. Her gün bu bilinçle bu aşkla belediyeye geliyorum. Ben bu konu hakkında mecliste bir konuşma yaptım. Bu sorun halkın iradesine balyoz gibi vurulan sorun kişiler partiler değil. Zihniyet sorunu var. Halkın iradesine saygı duyulmayan sorunlar silsilesi. Korkmuyorum. Sonuna kadar başkanlarımızın yanındayım. Onların sesi olmaya sesini duyurmaya devam edeceğiz.”

"EKREM BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik son gelişmeler hakkında konuşan Denizli, İmamoğlu’na tam destek verdiklerini vurgulayarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun yanında olacağız. Tıpkı diğer belediye başkanlarımızın yanında olduğumuz gibi, Ekrem Başkanımızın da sonuna kadar yanında olacağız. Biz adaletten, insan haklarından, eşitlikten ve sosyal haklardan yana olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lal Denizli, seçilmiş belediye başkanlarının halk iradesiyle görev başında olduğunu hatırlatarak, demokrasiye vurgu yaptı: “Biz atanmış değiliz, yurttaşlarımız tarafından seçildik. Belediye başkanlarımıza yönelik her türlü müdahaleye karşı duracağız”/İZMİR