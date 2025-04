Lâl Denizli: Demokrasi ve adalet hepimizin teminatı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:05

Çeşme Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Lal Denizli’nin başkanlığında yapıldı. 2024 Yılı Çeşme Belediyesi Faaliyet Raporu'nun görüşülüp kabul edildiği meclis toplantısında, encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri belirlendi. Toplantıda, ayrıca 2024 Yılı Denetim Komisyonu Raporu da görüşüldü.

SU TASARRUFU İÇİN YENİ ADIMLAR!

Önemli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Çeşme Belediye Meclisi’nin Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği’ne su tasarrufu tedbirleri hakkında maddelerin eklenmesine ilişkin teklifin hukuk komisyonuna sevki kabul edildi. İlçede bulunan anne ve çocuklara verilecek eğitimler ile ilgili Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile iş birliği protokolü imzalanması konusu kabul edildi. Kampüs Alaçatı Projesi’nde, yürürlükteki imar planında park alanında yapılması planlanan yeniliklere ilişkin “Proje Tasarım Yarışması” düzenlenmesi konusu kabul edildi.

ÇEŞME İLE HEKİMHAN KARDEŞ KENT OLUYOR

Toplantıda, ayrıca ekonomik ve sosyal ilişkileri gerçekleştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyetler ve projelerin gerçekleştirilmesi, toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması gibi konularda belediyeler arasında yardımlaşma, dayanışma, iş birliği ve koordinasyonun güçlenmesi amacıyla Çeşme Belediyesi ile Malatya Hekimhan Belediyesi arasında “Kardeş Kent” ilişkisi kurulması ve Kardeş Belediyecilik kapsamında ortak iş birliği protokolleri imzalanmasına ilişkin madde kabul edildi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Denizli, sosyal, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Bir yılı geride bıraktık. Meclis’imiz Çeşme’nin en yüksek hayrına kabul ettikleri görev ve yetkileri çerçevesinde Çeşme’ye hizmet etti. Dolayısıyla bir yılı geride bıraktığımız bu mecliste, Çeşme’ye sunduğunuz tüm katkılar, Çeşme'de yaşayan tüm vatandaşlarımız için ortaya koyduğunuz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

FESTİVAL, ÜRETİCİYE CAN SUYU OLACAK

17-20 Nisan tarihlerinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali’ne ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Denizli, “Alaçatı Ot Festivali, mevsimsel bir festival. Dolayısıyla otların mevsimi geçemez. Geçerse bu yılı kapatmış ve kaybetmiş oluruz. Ülke ve sokağın gündemi böyleyken iptal etme durumunu tabii ki değerlendirdik. Hem yurttaşlar hem bizler adına zor yürütülecek bir süreçti. Fakat biliyorsunuz ki Alaçatı Ot Festivali’nin, temel birincil hedefi önce küçük üreticiler. Tarım üreticilerimizin bölgede koydukları emeği Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımıza sunabilsinler. Kadın üreticilerimiz yine Nisan ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Kadın üreticilerimiz bu olanaklardan ve tanıtımlardan faydalanması ve tabii ki aylardır iş yapmayan pazarcı esnafımızın kazanç sağlaması açısından çok kıymetli. Bu değerlendirmelerin sonucunda festivali iptal etmenin Çeşme’de yaşayan yurttaşlarımız ve bununla birlikte dayanışmayı burada birlikte göstereceğimiz vatandaşlarımız için olumsuz etkisi olacağını değerlendirdim. Bu yılki festivalimizde adalet temalı açık mikrofon forumu yapılacak. Festivali yapıyoruz her şeyi unuttuk değil. Olduğumuz her alanı ve her kürsüyü yaşadığımız mağduriyeti duyurmak ve yaşadığımız adalet ve demokrasi arzusunu anlatmak için kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda da zaten festivalimizde alanlarımız olacak. Ve tabii ki en büyük temennim, aylarca herkesin beklediği Alaçatı Ot Festivali’nin tüm esnafımıza, kadın üreticilerimize, çiftçilerimize bol bereket getirmesi. O yüzden festivalimizin şimdiden Çeşme’mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

DENİZLİ’DEN ADALET VE DEMOKRASİ VURGUSU

Gündeme ilişkin hatırlatmalarda da bulunarak sözlerine devam eden Denizli, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları ve siyasilerin tutukluluğuna yönelik eleştirilerde bulundu. Adalet, demokrasi ve seçme ve seçilme hakkının herkesin en büyük teminatı olduğunun altını önemle çizen Denizli, “Bugün Silivri Cezaevi'nde haksızca tutulan ve millet iradesinin seçmiş olduğu, Türkiye'de yaşayan 15,5 milyon vatandaşın imzaları ile Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'na, ülkemiz tarafından seçilmiş millet vicdanında yerleri olan ve milletimizin hangi görüşten olursa olsun sonuna kadar sahip çıktığı kıymetli belediye başkanlarımıza, yol arkadaşlarıma ve bununla birlikte yine bu davalar kapsamında tutsak edilen siyasilere selamlarımı göndermek istiyorum. Demokrasi ve adalet hepimizin teminatı. Bugün milletin seçme ve seçilme hakkı elinden alınırsa geriye dönük konuşabileceğimiz hiçbir şey kalmaz. Milletin vicdanında yeri olmayan hiçbir konunun ve adalet sorgulanabilir olduğu an itibarıyla ne yazık ki topluma geri dönüşü olmayan ekonomik ve sosyal zararlar verilir. Bu üzücü olayların yaşanmamasının ve ivedilikle bu durumdan geri dönülmesini temenni ediyorum. Seçilmiş insanların yeri milletin onları seçtiği koltuklardır. Adalet her görüşten her bir inançtan gelen insanımızın en büyük teminatıdır. Bundan şüphe edilmeye başladığı zaman da ne yazık ki toplum vicdanı geri dönüşü olmayacak yaralar alır. Çeşme'de yaşayan yüzlerce vatandaşımızın bu meseleye kendi ailesi yaşamışçasına memleketine sahip çıkmış olmasından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim en büyük teminatımız adalet, demokrasi ve seçme ve seçilme hakkımız.”