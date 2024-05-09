Lal Denizli: Tarihi ve kültürel miraslarımıza sahip çıkacağız

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ildırı, Alaçatı ve Çeşme Merkezdeki arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti. Denizli, “Tarihi ve kültürel miraslarımıza sahip çıkarak, tüm ziyaretçileri tarihimizle buluşturacağız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:45
Lal Denizli: Tarihi ve kültürel miraslarımıza sahip çıkacağız
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İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Alaçatı’daki Arkeolojik kazı alanında 19. ve 20. yüzyıla ait mimari yapıların ortaya çıkarılmasına dair çalışmaları, 12 İyonya şehrinden biri olan Ildırı’da Antik Tiyatroyu, Matrone Klisesi’ni ve Athena Tapınağını, Çeşme Merkez’de Tunç Devri’nden kalma yapıların ortaya çıkarıldığı arkeolojik kazıları ziyaret etti. Arkeologlar, müze müdür vekili, kazı ekibi ve belediye meclis üyeleriyle birlikte alanı gezen Lal Denizli, bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“TÜM ZİYARETÇİLERİ TARİHİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ”

Tarihi değerlere sahip çıkacağını dile getiren Denizli, “Milattan Önce 3000 seneye dayanan bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu görme şansımız olan bu eşsiz alanın ziyarete açılması için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bölgenin tarihi kültürel turizmine sunabileceğimiz faydalar ışığında neler yapılması gerektiğini Ildır Mahalle Muhtarımız Erdem Yavuz ve meclis üyelerimizle paylaştık. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, tüm ziyaretçileri tarihimizle buluşturacağız” diye konuştu. 


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