Laleli’de tramvay ile polis otomobili çarpıştı, seferler durdu
Laleli'de tramvay ile polis otomobilinin çarpıştığı kaza nedeniyle seferler durduruldu
Fatih Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli Tramvay Durağı'nda yaşandı.
Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvayla çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
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