Laleli’de tramvay ile polis otomobili çarpıştı, seferler durdu

Laleli'de tramvay ile polis otomobilinin çarpıştığı kaza nedeniyle seferler durduruldu

İHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 19:38
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Fatih Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli Tramvay Durağı'nda yaşandı.

Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvayla çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.


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