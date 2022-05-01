Lastiği patlayıp, yoluna devam eden yolcu otobüsünde yangın çıktı
Bolu'da, TEM yolunda lastiği patlayıp, yoluna devam eden yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yangın, saat 00.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Tokat seferini yapan Metro Turizm'e ait Yücel Şimşek yönetimindeki 60 ZJ 888 plakalı yolcu otobüsünün arka lastiği patladı.
İddiaya göre, otobüs sürücüsü patlayan lastiğe rağmen, 2 kilometre uzaklıktaki dinlenme tesisine gidebilmek için yoluna devam etti. Bu sırada lastik alev aldı. Alevler, otobüse sıçradı. Sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekip, yolcuların araçtan inmesini sağladı.
Yangını görerek duran diğer sürücülerin de yardımıyla yangın söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araç hasar gördü. Söndürme çalışmaları sırasında 3 şeritli yolun sağ şeridi ulaşıma kapandı.
Bayram trafiği yoğunluğunun da yaşandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcu otobüsünde bulunan 41 yolcu, başka bir yolcu otobüsüyle gidecekleri yere gitmek üzere yola çıktı.
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