Lavrov: Mayınlar temizlenecek ve gemiler hareket edecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 14:51

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve limanlarda tutulan tahıl ve gıda yüklü ticaret gemilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, bölgedeki mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini ifade etti.

'TÜRKİYE MAYINLARI TEMİZLEME KONUSUNDA DESTEĞİNİ BİLDİRDİ'

Sergey Lavrov, mayınların temizlenmesinin ardından limanlarda bekleyen gemilerin denize açılabileceğini duyurdu.

Lavrov, Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu ifade ederek, “Türkiye, Karadeniz'de mayın temizleme konusunda yardıma hazır olduğunu bildirdi. Bunu en iyi nasıl organize edeceğimiz konusunda hemfikir olacağımızı düşünüyorum. Mayınlar temizlenecek ve ardından limanlardaki gemiler hareket edecek” dedi.

'TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ'

Sergey Lavrov, Rus yetkililerin tahıl ve gıda güvenliğini görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gideceklerini belirterek, iki ülkenin Ukrayna'dan tahıl ihracatının önündeki engelleri kaldırma mekanizmalarını ayrıntılı olarak çözebileceklerini umduklarını söyledi.

Lavrov, Rus heyetinin bugün Türkiye'ye gideceğini duyurarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yetkililer bugün Türkiye'ye gidiyorlar. Yarın benim heyetim orada olacak. Bu konu üzerine görüşmeler yapacağız. Ortak bir karar aldıktan sonra liderlerimizin de bu konuya dahil olarak fikir beyan etmeleri muhtemel. Avrupa limanlarına, oradan da gelişmekte olan ülkelerin limanlarına hububat ve diğer gıda ürünlerini ulaştıracak gemilerin bakımlarının yapılması Ukrayna'ya bağlı."

Karadeniz'deki mayınlar nedeniyle tahıl ve gıda yüklü ticaret gemileri limanlarda bekletiliyordu. Birleşmiş Milletler, tahıl kıtlığı nedeniyle gıda krizi tehdidini defalarca dile getirmişti. Batı ülkeleri, Rusya'yı, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzını engellemekle suçlamıştı.