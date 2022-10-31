Lebon Pastenesi ne zaman açıldı, nerede? Lebon Pastanesi neden kapandı?
Beyoğlu'nun 212 yıllık Lebon Pastanesi'nin tarihi merak konusu oldu. Peki, Lebon Pastenesi ne zaman açıldı, nerede? Lebon Pastanesi'nin sahibi kim?
Lebon Pastanesi'nin tarihi, 212 yıl sonra kapanmasının ardından merak ediliyor. İşte ünlü pastane hakkındaki tüm ayrıntılar...
LEBON PASTANESİ NE ZAMAN AÇILDI?
Tarihi Lebon Pastanesi, 1810 senesinde Edouard Lebon tarafından kuruldu. Lebon'un 1937'deki ölümünün ardından pastanenin yönetimini yardımcısı Kostas Litopoulos üstlendi. 1985'te Şakir Ekinci ve Abdurrahman Cengiz tarafından isim hakkı alınarak hizmet hayatına devam etti. Pastane, Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi birçok edebiyatçıyı ağırladı.
LEBON PASTANESİ NEREDE?
Lebon Pastanesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi üzerinde kurulmuştur.
LEBON PASTANESİ NEDEN KAPANDI?
Tarihi Lebon Pastanesi, mülk sahibinin istediği kira bedeli ödenemediği için 212 yıl sonra kapandı.
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