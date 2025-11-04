Leman'ın karikatüristi Doğan Pehlevan için 'cumhurbaşkanına hakaret' iddianamesi!

Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde "Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlaması" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede eser sahibi Doğan Pehlevan'ın zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN İDDİANAME HAZIRLANDI

Öte yandan halihazırda tutuklu bulunan Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli eser sahibi Doğan Pehlevan tarafından kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı, söz konusu paylaşımın onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.

‘'YAPILAN PAYLAŞIMDAN BİLGİM YOKTUR''

Pehlevan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, ‘'Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır. Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir'' dediği aktarıldı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Pehlevan'ın ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.