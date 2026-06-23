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LeMan saldırısı davasında adliyede tekbir sesleri yükseldi: Polis ile gerici grup arasında arbede çıktı

LeMan saldırısı davasında adliyede tekbir sesleri yükseldi: Polis ile gerici grup arasında arbede çıktı

23.06.2026 13:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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LeMan saldırısı davasında adliyede tekbir sesleri yükseldi: Polis ile gerici grup arasında arbede çıktı

LeMan dergisine yönelik saldırılarla ilgili davada yargılanan Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut'un duruşması öncesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde gerginlik yaşandı. Adliyesi’nde toplanan gerici grup tekbir getirdi.
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LeMan dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan ve Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın tasvir edildiği iddia edilen karikatürün ardından, Büyük Doğu Akıncıları'nın çağrısıyla derginin Beyoğlu'ndaki binası önünde protesto düzenlenmiş, bina saldırıya uğramıştı.

Söz konusu olaylara ilişkin açılan davada yargılanan Alper Kaan Aykut'un duruşmasını takip etmek üzere adliye önünde toplanan gerici grup tekbir getirdi.

POLİS İLE GERİCİ GRUP ARASINDA ARBEDE

Polis ekiplerinin bazı kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulamak istemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis ile gruptakiler arasında yaşanan gerginlik ve itişmeler dikkat çekti.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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