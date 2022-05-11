LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı

Mizah Dergisi Leman, bu haftaki kapağına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 günlük Karadeniz gezisini taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:33
LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde fotoğraf çektirdiği gazeteciler nedeniyle kendisini eleştirenlere “Vız gelir tırıs gider” ifadelerini kullanmış daha sonra da özür dilemişti.

Haftalık mizah dergisi LeMan, konuyu kapağına taşıdı.


LeMan Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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