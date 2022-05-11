LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:33

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde fotoğraf çektirdiği gazeteciler nedeniyle kendisini eleştirenlere “Vız gelir tırıs gider” ifadelerini kullanmış daha sonra da özür dilemişti.

Haftalık mizah dergisi LeMan, konuyu kapağına taşıdı.