LeMan'dan Ekrem İmamoğlu kapağı
Mizah Dergisi Leman, bu haftaki kapağına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 günlük Karadeniz gezisini taşıdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisinde fotoğraf çektirdiği gazeteciler nedeniyle kendisini eleştirenlere “Vız gelir tırıs gider” ifadelerini kullanmış daha sonra da özür dilemişti.
Haftalık mizah dergisi LeMan, konuyu kapağına taşıdı.
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