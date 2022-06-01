01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:26

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilen Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci kaç yaşında? Levent Barış Tüfenkci nereli?

LEVENT BARIŞ TÜFENKCİ KİMDİR?

1971 tarihinde Malatya'da doğan Levent Barış Tüfenkci İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. 1994 yılında Malatya İdari Yargı Hakim adayı olarak mesleğe başladı. Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği, Konya İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ve Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017 tarihinde HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Levent Barış Tüfenkci evli ve bir çocuk babasıdır.