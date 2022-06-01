Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci kaç yaşında?
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci seçildi. Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci kaç yaşında, nereli?
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.
HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilen Levent Barış Tüfenkci kimdir? Levent Barış Tüfenkci kaç yaşında? Levent Barış Tüfenkci nereli?
LEVENT BARIŞ TÜFENKCİ KİMDİR?
1971 tarihinde Malatya'da doğan Levent Barış Tüfenkci İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu. 1994 yılında Malatya İdari Yargı Hakim adayı olarak mesleğe başladı. Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği, Konya İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği ve Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017 tarihinde HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Levent Barış Tüfenkci evli ve bir çocuk babasıdır.
Video Haberler
- Katil Mustafa Ayhan'dan, Azra'nın annesine pişkin yanıt
- Elindeki dövme, hırsızı ele verdi
- Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
- Erdoğan ağzını bozdu
- 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
- Evin camında şaşırtan 'pankart'
- Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
- Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar
- Kaleci hakkında çarpıcı suçlama!
- Çökertilen çeteyle ilgili kan konduran ayrıntılar
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Şahan Gökbakar'dan 'Bebek sahili' paylaşımı
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Sedat Peker'den aylar sonra paylaşım
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini