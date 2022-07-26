Levent Göktaş adına açılan hesap tartışma yaratmıştı: Avukatı Hüseyin Ersöz suç duyurusunda bulundu

Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi emekli Albay Levent Göktaş adıyla açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tartışma yaratmıştı. Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz müvekkili adına suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 14:29
Levent Göktaş adına açılan hesap tartışma yaratmıştı: Avukatı Hüseyin Ersöz suç duyurusunda bulundu
Abone Ol google-news

Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş’a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmıştı.

Saat vererek suikasta dair bilgiler paylaşacağını dile getiren hesabın Levent Göktaş'a ait olup olmadığı bilinmiyordu. 

AVUKATI AİLE ADINA HAREKETE GEÇTİ

Tartışmalardan sonra Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, söz konusu Twitter hesabıyla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Suç duyurusuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ersöz, “Birtakım sahte hesaplardan Levent Göktaş adı kullanılarak yapılan paylaşımların devam etmesi sebebiyle, Göktaş Ailesi’nin bilgisi dahilinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu açıklamalara itibar edilmemesini birkez daha hatırlatırız” dedi.


Necip Hablemitoğlu Hüseyin Ersöz levent göktaş
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler