Levent Göktaş adına açılan hesap tartışma yaratmıştı: Avukatı Hüseyin Ersöz suç duyurusunda bulundu

26 Temmuz 2022 Salı, 14:29

Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş’a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmıştı.

Saat vererek suikasta dair bilgiler paylaşacağını dile getiren hesabın Levent Göktaş'a ait olup olmadığı bilinmiyordu.

AVUKATI AİLE ADINA HAREKETE GEÇTİ

Tartışmalardan sonra Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, söz konusu Twitter hesabıyla alakalı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Suç duyurusuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ersöz, “Birtakım sahte hesaplardan Levent Göktaş adı kullanılarak yapılan paylaşımların devam etmesi sebebiyle, Göktaş Ailesi’nin bilgisi dahilinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu açıklamalara itibar edilmemesini birkez daha hatırlatırız” dedi.