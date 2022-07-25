Levent Göktaş adına açılan hesap tartışma yarattı: Avukatı son noktayı koydu
Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi emekli Albay Levent Göktaş adıyla açılan sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tartışma yaratmıştı. Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Levent Göktaş adına açılan hesapların gerçek dışı olduğunu söyledi.
Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş’a ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
Saat vererek suikasta dair bilgiler paylaşacağını dile getiren hesabın Levent Göktaş'a ait olup olmadığı bilinmiyordu. Tartışmalara Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz son noktayı koydu.
"GÖKTAŞ ADINA AÇILAN HESAP GERÇEK DIŞI"
Ersöz, açılan hesapların gerçek dışı olduğunu söyleyerek, "Bu sosyal medya hesaplarının gerçek dışı şekilde gündem oluşturmak için yayınlanan videolar ve kurgulanan diyalogların da müvekkilimizin üslubu ve kişilik özellikleriyle taban tabana zıt olduğunu ifade etmek isteriz.
Müvekkilimiz hakkında adli süreç devam etmektedir. Kendisi hakkında yapılan adli işlemlerden basında yer alan yayınlardan haberdar olmuş bulunmaktayız. Kısıtlama kararı bulunan soruşturma dosyasına ilişkin bilgimiz basında yer alan bu bilgilerle sınırlıdır. Kamuoyuna yansıyan bilgi kirliliğine benzer dezenformasyon yöntemlerine sıklıklar başvurulduğu için itibar etmiyoruz.
Ailesinin takdiri ile bu süreçte müvekkilimiz Mustafa Levent Göktaş'ı ve kızlarını bizlerin temsil ettiğimizi, ailesi ve avukatları tarafından yapılanlar dışında açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz.
Levent Göktaş'ın Ailesinin de bilgisi dahilinde, 23 Temmuz, Cumartesi günü söz konusu sahte hesapların kapatılmasına dair bir online başvuru yapılmıştır. Ancak şu zaman kadar bu konuyla ilgili bir ilerleme kaydedilememiştir. Adli süreç ise bugün başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.
Müvekkilimiz Mustafa Levent Göktaş’a ilişkin Kamuoyu Duyurusunda yazanlar dışında, hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini rica ediyor; bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstermesini bekliyoruz.— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) July 25, 2022
GÖKTAŞ Ailesi Adına
Av. Hüseyin ERSÖZ #LeventGöktaş?? pic.twitter.com/td9RoWvnPk
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