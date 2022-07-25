Sedat Peker cephesinden Hablemitoğlu suikasinin firari sanığı Göktaş'a jet yanıt

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:06

Necip Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak bulunamayan emekli Albay Levent Göktaş adıyla açılan twitter hesabından bir açıklama yapıldı.

“Bu akşam saat 22.00'da her şeyi belgeleri ile açıklamaya başlıyorum. Yarından itibaren video çekmeye de başlayacağım” denilen açıklamada belgelerin yarın açıklanacağı söylenirken "Şunu aklınızdan çıkarmayın beni Sedat Peker ile karıştırmayın! Devlet denilen aygıtı başınıza geçiririm! Ben yanarsam Siz de yanarsınız net!" denildi.

Açıklamaya Sedat Peker cephesinden yanıt gecikmedi. Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un hesabından şu paylaşım yapıldı:

1-) Biraz önce @halktvcomtr’yi seyrederken Levent Göktaş’a ait olduğu söylenen bir açıklamadan bahsediyorlardı. Orda bir kelime canımı sıktı “Beni Sedat Peker’e benzetmeyin devleti başınıza yıkarım” demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden…

2-) …dolayı kusura bakma. Beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Kimsin lan sen yavşak, Ankara’ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker’le karıştırmayın demek ne demek ? Benim ilgi alanımda…

3-) …değildin. Ancak emin ol şimdi radarıma girdin. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin para ile ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimlere 2 ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker ile karıştırmayın diyorsun?

4-) Ulan tüm dünya öğrendi de sen öğrenemedin mi? Dostlarımla eşit olmayı kabul ederim üstünlük taslamam ancak kimsenin beni küçültmesine izin vermem.Kibrit kutusuna girmeye hazır ol. Seni de kibrit kutusuna sokacam. SÖZ NAMUS GÖRECEKSİN. Zekaya saygı duymayı sen de öğreneceksin"

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1-) Biraz önce @halktvcomtr’yi seyrederken Levent Göktaş’a ait olduğu söylenen bir açıklamadan bahsediyorlardı. Orda bir kelime canımı sıktı “Beni Sedat Peker’e benzetmeyin devleti başınıza yıkarım” demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden… — Emre Olur (@emreolurr) July 24, 2022



