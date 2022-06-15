Necip Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:46

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 4'ünün soruşturmayı yürüten savcıya ifade işlemleri sürüyor, diğer şüpheliler, ek gözaltı süresi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık ifadesi süren şüphelilerin de sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilmiş, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında ise emekli albay Mustafa Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheli Göktaş dışındaki isimler yakalanmıştı.