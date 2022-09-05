Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:31

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İADESİ TALEP EDİLECEK

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi için talepname hazırlandı. İade talepnamesi Bulgaristan yetkililerine iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'nca Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

YARIN HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Levent Göktaş, yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Haskova İl Savcılığı, Göktaş’ı Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçluyor. Svilengrad yakınlarında Bulgaristan’a yasadışı şekilde girerken yakalanan Göktaş'ın yakalandıktan sonra ev hapsinde tutulduğu, Türkiye’nin girişimleri sonucu tutuklandığı bildirildi.

Resmi makamlar, Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.