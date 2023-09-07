Levent Gültekin'den çok konuşulacak iddia: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek istemedi

Yayınlanma: 07.09.2023 - 21:51

Güncelleme: 07.09.2023 - 21:51

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığını ileri sürdüğü bir görüşmeyi aktarmasıyla gündem olan gazeteci Levent Gültekin, yayınladığı videosunda da çok konuşulacak iddialara yer verdi.

Seçim öncesi "kazanacak Cumhurbaşkanı adayı" vurgusu yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki de gösteren Gültekin, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile neden bu konuda konuşma yapmadığını sordu.

Fatih Altaylı ile yapılan programda da kendisine bu sorunun sorulduğunu anımsatan Gültekin, "Meral Akşener, Kemal Bey'in adaylığını engellemek istemedi" diye konuştu.

BAŞKANLARA ADAYLIK TEKLİFİ YAPILDI MI?

Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıklarına ilişkin açıklamalarına da değinen Gültekin, her iki başkana da herhangi bir teklif yapılmadığını öne sürdü.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU SORDU

Gültekin Akşener'le yaptığı bir telefon görülmesini hatırlatarak, "Ekrem bey ve Mansur beyin aday olmasını istiyordunuz ama bana telefonda bu iki kişinin adaylığıyla ilgili söylediklerinizi hatırlıyor musunuz?" diye de sordu.

Ekrem bey ve Mansur beyin aday olmasını istiyordunuz ama bana telefonda bu iki kişinin adaylığıyla ilgili söylediklerinizi hatırlıyor musunuz? @meral_aksener — Levent Gültekin (@acikcenk) September 7, 2023

POLEMİK SOSYAL MEDYAYA TAŞTI

Gültekin'in videosu ve sosyal medya paylaşımlarının ardından çok sayıda İYİ Partili isim arasında polemik yaşandı.