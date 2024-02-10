LGBTİ+'ların eylemine yasak: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 18:48

Güncelleme: 10.02.2024 - 19:51

İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, ‘Sizden korkmuyoruz ve suratınıza bakıyoruz, kentlerimize ve trans varoluşlarımıza sahip çıkıyoruz‘ diyerek Kadıköy’deki Süreyya Operası önüne toplanmak için çağrıda bulundu.

Kadıköy Kaymakamlığı ise bir günlük gösteri ve toplanma yasağı getirdi. Bahsi geçen açıklamada, "Sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımlar göz önüne alındığında, yapılacak etkinliğin açık alanlarda yapılması halinde toplumda infial uyandıracağı, milli, vicdani ve insani değerlere dokunacağı toplumsal iç barışı tehdit edebileceği delil ve bilgiler elde edilmiştir" denildi.

İZİN VERİLMEDİ

"Şehirleri rantınıza, trans yaşamlarımızı nefretinize teslim etmiyoruz" pankartıyla gelen LGBTİ+'lar polis müdahale etti. Basın açıklamasını okumak isteyen LGBTİ+ bireyler ablukaya alındı. 7 kişi gözaltına alındı.

BİR KERE DAHA HAYKIRIYORUZ

Basın açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyordu: "Son dönemlerde özellikle siyasi iktidar ve ortakları tarafından körüklenen nefret söylemlerine ve hedef göstermelere cevabımızdır: Şehirleri rantınıza, trans yaşamlarımızı nefretinize bırakmıyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Nefretinizle var olmadık ki, şiddetinizle yok olalım. Translarla Eşitlik Günü’nde de söylediğimiz gibi: “Sizlerden korkmuyoruz,buradayız ve suratlarınıza bakıyoruz! Ya da korkuyoruz ayol ama yine de buradayız"