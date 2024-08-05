LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 29 Temmuz'da açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:11
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.


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