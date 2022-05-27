LGS sınava giriş bilgileri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav giriş bilgilerinin erişime açıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.
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