2022 LGS sınavı ne zaman? LGS giriş belgesi yayımlandı mı?
Hayallerindeki liseyi kazanmak isteyen binlerce öğrenci LGS sınavını bekliyor. LGS sınavı ne zaman? LGS giriş belgesi ne zaman açıklanacak? LGS sınav yerleri belli oldu mu?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. 8. sınıf öğrencileri LGS'yi sabırsızlıkla bekliyor. LGS başvuruları 14 Nisan'da sona erdi.
2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) MEB tarafından bu yıl 5 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek. LGS birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.
2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak.
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