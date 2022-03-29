LGS sınavı başvuruları 4 Nisan'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer LGS başvuru tarihlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 10:27
LGS sınavı başvuruları 4 Nisan'da başlayacak
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Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Özer, "LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek" dedi.



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