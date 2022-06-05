LGS sınavı için yola çıkacaklar dikkat: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durum bültenini açıkladı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 32-35'inci kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Taşucu-Silifke yolunun 50-54'üncü kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle belirli saatler arasında ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bozkır-Hadim yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması ve imalatların daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yol ulaşıma kapatılarak, Belören-Hadim ve Belören-Bozkır güzergahlarına yönlendiriliyor.
Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 55-56'ncı kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silopi-Habur yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aydın-Denizli yolunun gidiş istikametinde 25-26. kilometreleri ve geliş istikametinde 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten yapılıyor.
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