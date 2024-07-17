LGS tercihleri sona eriyor
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tercih süreci bugün tamamlanacak.
LGS'ye katılan 992 bin 906 adayın sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından bir milyona yakın öğrenci, yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapmaya devam ediyor. Tercih için tanınan süre bugün sona erecek.
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