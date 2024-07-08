LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre, 28 Haziran'da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:36
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanması ardından LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS İLE 203 BİN ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi. 


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