LGS yerleştirmeleri 1'inci nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmelerine ilişkin 1'inci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları erişime açıldı.
Yerleştirmeye esas 2'nci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos arasında alınacak. Sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. 2'nci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak.
Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Yerleştirmeye esas 1'inci nakil sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Sınır 20 bini de geçti!
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'
- İktidar 'emekli'yi genel seçime hazırlıyor
- Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!
- Paris Olimpiyatlarından açılış töreniyle ilgili açıklama
- 8 adaya özel YKS